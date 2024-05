Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es zwischen 18:25 bis 18:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Non-Food-Discounters an der Mönkedieckstraße. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke stehenden gelben Skoda Fabia und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

