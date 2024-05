POL-OS: Melle: Diebstahl aus Transporter

Osnabrück (ots) - Nach dem Zusammenstoß mit einem Traktorgespann auf der L94 (Wellingholzhausener Straße) kam am Donnerstagnachmittag für einen 21-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der junge Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Gegen 18.25 Uhr war der Bissendorfer mit seiner Maschine in Richtung Wellingholzhausen unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Straße Schwarzer Brink einen vorausfahrenden LKW ...

