Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchtes Fahrzeug von der Bundespolizei Weil am Rhein sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Die Reise in die Schweiz, mit einem in Spanien gestohlenen Fahrzeug, endete für zwei Männer bei der Bundespolizei. Wegen des Verdachts der Hehlerei wurden Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Bei der Ausreise in die Schweiz gerieten zwei rumänische Staatsangehörige am Dienstagnachmittag (05.09.2023) am Autobahnübergang Weil am Rhein in eine Zollkontrolle. Dabei überprüften die Beamten nicht nur den 23-jährigen Fahrer und seinen 21-jährigen Beifahrer, sondern auch das Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug seit mehr als einem Monat eine europaweite Fahndung vorlag. Im Schengener-Informationssystem (SIS) bestand eine Fahndungsnotiz, wonach das Fahrzeug von Spanien zur Sicherstellung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Nach Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Fahrer, mussten beide Männer die anschließende Weiterreise zu Fuß antreten.

