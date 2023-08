Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zug der Linie S 6 nach Rauchentwicklung evakuiert

Schopfheim (ots)

Weil es im Führerstand eines Zuges der Linie S 6 zu einer Rauchentwicklung kam, musste der Zug am Haltepunkt Schopfheim-West evakuiert werden.

Am heutigen Donnerstagmorgen (31.08.2023), gegen 07:18 Uhr, kam es in einem Zug der Linie S 6 zu einer Rauchentwicklung im Führerstand. In Folge dessen löste die Löschanlage im Triebfahrzeugkopf aus. Der Zug blieb am Haltepunkt Schopfheim-West stehen und die ca. 100 Reisenden mussten den Zug verlassen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Bahnstrecke und die umliegenden Bahnübergänge waren von 07:18 Uhr bis 08:47 Uhr gesperrt. Der betreffende Zug wurde zum Bahnhof Schopfheim geschleppt. Danach konnte der Zugverkehr wiederaufgenommen werden. Die Ursache der Rauchentwicklung bzw. die Schadenshöhe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

