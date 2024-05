Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in der Wesereschstraße- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in der Wesereschstraße bittet die Polizei nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter. Donnerstagmorgen gegen 04.15 Uhr, nahm eine Bewohnerin plötzlich verdächtige Geräusche aus ihrer Wohnung wahr. Sie schaute nach und konnte eine Person auf ihrer Terrasse feststellen. Die Person flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Unbekannte hatte offensichtlich versucht, in ihre Wohnung einzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell