Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Achmer: Pritschenwagen krachte in Wohnhaus - Fahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Arndtstraße zu einem ungewöhnlichen Unfall. Gegen 17.30 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Pritschenwagen frontal in eine Hauswand gekracht und im Innern des Gebäudes zum Stillstand gekommen. Der Mann hatte zuvor offenbar auf dem Fasanenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei der Kollision mit dem Mauerwerk wurde der Mann aus Bramsche leicht verletzt. An der Hauswand entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Glück im Unglück hatten die Bewohner des Hauses. Sie befanden sich um Unfallzeitpunkt im Garten hinter dem Haus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell