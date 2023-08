Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Haftbefehle mit 356 Tage hinter Gittern: Gesuchter "nimmt Beine in die Hand", Fluchtversuch scheitert

Halle/ Saale (ots)

Man sollte nie den Tag vor den Abend loben. Das dachte sich im Nach-gang vermutlich auch ein 36-Jähriger am Mittwoch, den 23. August 2023, als er Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/Saale entdeckte und daraufhin "die Beine in die Hand nahm": Gegen 11:15 Uhr wurden die Beamten auf ihn aufmerksam und wollten ihn kontrollieren. Der Mann versuchte sich zunächst der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Bundespolizisten stellten den Deutschen und forderten ihn auf sich auszuweisen. Bei der Abfrage seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei erhellte sich der Grund der versuchten Flucht: Gegen den Polizeipflichtigen lagen gleich zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg vor. Diese eröffneten die Beamten den Mann, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. So verurteilte ihn das Amtsgericht Weißenfels im April 2016 zu einer 13-monatigen und im Juni 2017 zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe, unter anderem wegen diversen Diebstahlshandlungen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und weiteren Straftaten. Da er sich trotz ergangener Ladung dem Strafantritt nicht stellte, um den Rest seiner Strafe zu vergelten, erließ die Staatsanwaltschaft Halle/Saale im Juli dieses Jahres die beiden Haftbefehle. Insgesamt muss der Festgenommene noch 356 Tage hinter Gittern verbringen. Somit wurde er am selbigen Tag an die Beamten der Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Verbleib in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell