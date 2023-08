Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Im ICE: Mann ohne Fahrschein führt exhibitionistische Handlungen an sich durch

Halle/ Saale (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 23. August 2023 nutzte ein 45-Jähriger den Intercityexpress von Berlin nach Halle/Saale. Während der Bahn-fahrt führte der Mann verdeckt exhibitionistische Handlungen an seinem Körper durch. Als er feststellte, dass eine ihm gegenübersitzende 18-jährige Reisende seine Handlungen bemerkt hatte, stoppte er diese nicht, sondern sah die junge Frau währenddessen intensiv an. Zudem konnte der türkische Staatsangehörige dem kontrollierenden Zugbegleiter weder den erforderlichen Fahrschein, noch einen Identitätsnachweis zur Fahrpreisnacherhebung vorzeigen. Dieser informierte daraufhin die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Halle/Saale empfing eine Streife den Mann und stellte seine Identität fest. Er wurde hinsichtlich der von ihm begangenen Straftaten belehrt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, mit Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und exhibitionistischer Handlungen, vor Ort entlassen. Die Bundespolizisten konnten vor Ort außerdem die geschädigte Frau und Zeugen feststellen, welche sich zu dem Vorfall äußern werden.

