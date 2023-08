Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Koffer führt zum Polizeieinsatz mit Spezialkräften der Bundespolizei

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 23. August 2023 stellte ein Triebfahrzeugführer neun Minuten nach Mitternacht bei der Überprüfung seiner S-Bahn im Hauptbahnhof Halle/Saale ein herrenloses Gepäckstück fest. Der schwarze Reisetrolley lag in einer Gepäckablage des auf Bahnsteig acht abgestellten Zuges. Eine Streife der Bundespolizei verlegte umgehend zum betreffenden Gleis. Der Koffer konnte weder einer Person zugeordnet werden, noch war eine Einsichtnahme möglich, da dieser komplett verschlossen war. Da es sich um einen Leerzug handelte, wurde über die Transportleitung der Bahn in Leipzig entschieden, den Zug in die Abstellgruppe zu überführen. Zeitgleich forderte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg Spezialkräfte der Bundespolizei zur Begutachtung des Fundstückes an. Durch den Einsatz eines speziellen Röntgengerätes konnte der Trolley als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. Darin befanden sich lediglich Kleidungsstücke und Kosmetikartikel, jedoch ohne jegliche Hinweise auf den Besitzer. Der Koffer wurde daraufhin dem Fundbüro am Hauptbahnhof übergeben. Gleissperrungen und Zugverspätungen hatte der notwendige Polizeieinsatz nicht zur Folge. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck: Behalten Sie dieses ständig im Blick, führen Sie es immer bei sich und vergessen Sie es nicht! Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des ermittelten Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell