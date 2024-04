Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Kioskeinbruch/Geld und Zigaretten erbeutet

Lampertheim (ots)

Auf Münzgeld und Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (02.04.) bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Kaiserstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Münzgeld und Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell