POL-DA: Lampertheim: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Darmstadt (ots) - Am Montag (25.03.) zwischen 15:45 und 18:55 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Seat Arona, der in der Vogelsbergstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der kompletten Beifahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der ...

mehr