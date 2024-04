Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/Darmstadt: Polizei-Bilanz nach "Carfreitag"-Kontrollen/Peugeot mit 39 Mängeln

Südhessen/Darmstadt (ots)

Im Rahmen der "Carfreitags"-Kontrollen wurden rund um Darmstadt von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen insgesamt 84 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 28 durch die Polizei beanstandet wurden. In den meisten Fällen handelte es sich hierbei um "kleinere Tuning-Sünden", wie zum Beispiel unzulässige oder nicht abgenommene Anbauteile. Hierfür wurden Mängelkarten ausgestellt und Bußgelder erhoben. Die Fahrzeugbesitzer müssen nun zeitnah den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Autos nachweisen.

Bemerkenswert war, dass von drei sichergestellten Fahrzeugen nur eines aus dem Bereich "Tuning" wegen deutlicher Überschreitung der zulässigen Lautstärke stammte. An dem Opel Astra war unzulässig der Mittelschalldämpfer entfernt worden, so dass dieser 6dB(A) zu laut war. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt und werden an die zuständige Zulassungsbehörde übergeben.

Bei den beiden anderen konfiszierten Fahrzeugen handelte es sich um "Schrottfahrzeuge", die aufgrund einer Vielzahl von technischen Mängeln im Rahmen der Begutachtung als verkehrsunsicher eingestuft wurden und denen daher die weitere Nutzung im Straßenverkehr untersagte wurde.

Besonders negativ fiel dabei ein Peugeot auf, der im Ergebnis mit 39 Mängeln begutachtet wurde. Hiervon waren 28 erhebliche Mängel, 10 geringe Mängel sowie ein Mangel, der zur Verkehrsunsicherheit führte. Mehrere Rahmen- und Aufhängungsteile waren verbogen, die Beleuchtung war zudem größtenteils ohne Funktion. Die Abgasanlage war in allen Bereichen stark beschädigt und teilweise aufgerissen, so dass die Geräuschemissionen im Ergebnis ohrenbetäubend waren. Zusätzlich war das Fahrzeug seit 4 Jahren ohne Versicherung. Das Auto wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde von den Ordnungshütern an Ort und Stelle untersagt sowie die Kennzeichen und das französische Zulassungsdokument von der Polizei einbehalten. Auf den 41-jährigen Fahrer kommt nun ein Strafverfahren sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell