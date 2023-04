Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallfahrer verursacht gleich drei Verkehrsunfälle

Werderstraße Dillingen (ots)

Am Samstag, den 15.04.23, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Beckingen die Werderstraße in Dillingen. Im Einmündungsbereich der Merziger Straße fuhr der verkehrsuntüchtige Unfallverursacher zunächst wegen mangelndem Sicherheitsabstand einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Pkw auf. Der Verantwortliche verweigerte im Anschluss seine Datenpreisgabe und flüchtete mit seinem blauen Kleinwagen von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kaufland. Kurz vor dem nachfolgenden Kreisverkehr kollidierte der Unfallfahrer mit einem dort verkehrsbedingt wartenden Pkw und setzte seine Flucht unbeirrt fort. Beim anschließenden Befahren des Kreisverkehrs in der Beckinger Nikolausstraße verlor der Unfallfahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet unmittelbar nach der Ausfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Kleinwagen. Der weiterhin flüchtende Unfallfahrer konnte von der Polizei vor seiner Wohnanschrift festgestellt werden.

Der 65-Jährige war aufgrund diverser Vorerkrankungen gesundheitlich stark angeschlagen und stand zudem deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Alle Kollisionen erfolgten mit geringer Geschwindigkeit.

Weder der Unfallverursacher noch die insgesamt vier Insassen der drei geschädigten Kleinwagen wurden durch das Unfallgeschehen verletzt.

An allen Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell