Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Überherrn-Felsberg (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 12:05 Uhr in der Metzer Straße in Überherrn-Felsberg ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei erlitt eine 40-jährige Fahrradfahrerin - trotz getragenem Fahrradhelm - schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen, als sie frontal mit einem Pkw kollidierte, welcher aus Richtung Saarlouis kommend in die Altforweilerstraße abbog. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst, Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz.

