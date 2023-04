Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Dillingen (ots)

Ein 28-jähriger Mann war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bahnhofstraße in Dillingen mit einem E-Scooter unterwegs. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde eine Streife der Polizei aufmerksam und hielt den Fahrer an. Es stellte sich dabei heraus, dass nicht nur der Versicherungsschutz für den Elektroroller fehlte, sondern der Fahrer auch stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest, der vor Ort durchgeführt wurde, ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Da es sich hierbei um eine Straftat der Trunkenheit im Verkehr handelt, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet - zusätzlich zu dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell