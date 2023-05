Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Völklingen (ots)

Am 23.05.2023, um 01:03 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen ein Einbruchsalarm bei einer Firma in der Straße "Am Holzplatz" in Völklingen gemeldet. Die Örtlichkeit wurde von Einsatzkräften aufgesucht. Auf dem Gelände der Firma konnte festgestellt werden, dass ein Anhänger der Firma, der mit Aluminiumprofilen beladen war, zum Abtransport bereitgestellt worden war. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte auf dem Gelände eine männliche Person festgestellt werden, die zunächst fußläufig flüchtete. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem Pkw, der in der Rudolf-Trenz-Straße angehalten und kontrolliert werden konnte. Bei dem Fahrer und Tatverdächtigen handelte es sich um einen 33 Jahre alten Mann, wohnhaft in Frankreich. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. In dem Pkw wurden diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Des Weiteren lagen in dem Pkw drei Gartengeräte der Firma Stihl, deren Eigentümer bislang noch nicht ermittelt werden konnte.

