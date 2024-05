Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen gesucht nach Fahrzeugdiebstahl

Quakenbrück (ots)

In der Deichstraße unweit zur St. Annenstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag ein schwarzer KIA Sportage entwendet. Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen BSB-MT 201 geführt. Am Fahrzeugheck befindet sich rechts neben dem Kennzeichen ein Artland Aufkleber. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 21:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

