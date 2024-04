Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Schmallenberg/Bestwig (ots)

Am Mittwoch kam es in auf der L776 zwischen den Ortschaften Bestwig-Ramsbeck und Schmallenberg-Brabecke zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63jähriger Mann aus Schmallenberg war gegen 08:45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L776 in Richtung Brabecke unterwegs. Eine 51jährige Frau aus Bestwig befand sich mit ihrem Auto im Gegenverkehr und geriet in einem Kurvenbereich ins Schleudern. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrbahn war nach bisherigen Erkenntnissen zur Unfallzeit stellenweise mit Schneematsch bedeckt. Beide Autofahrer(innen) zogen sich schwere Verletzungen zu. Bei der 51jährigen Frau aus Bestwig konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrbahn war für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

