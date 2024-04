Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeieinsatz in Oeventrop

Mann randaliert in Supermarkt

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18:50 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Arnsberg-Oeventrop. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen randalierte ein 30jähriger Mann aus Ghana in einem Supermarkt am Widayweg. Der Beschuldigte warf mit Gegenständen um sich, zerstörte Glasscheiben und weitere Einrichtungsgegenstände. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass er mit Glasflaschen in Richtung von Personen geworfen haben soll. Anschließend verließ er das Geschäft und suchte einen weiteren benachbarten Supermarkt auf. Dort konnte er von der Polizei gestellt werden. Die Beamten der Wache Arnsberg mussten aufgrund der unklaren Sachlage am Ort sehr besonnen vorgehen, konnten den Mann aber schnell überwältigen. Pfefferspray wurde eingesetzt. Zuvor warf der Beschuldigte auch dort mit einer Glasflasche umher. Hinweise auf verletzte Personen liegen bislang nicht vor. Nach derzeit vorliegenden Kenntnissen befand sich der Beschuldigte in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde unmittelbar nach seiner Festnahme in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein Supermarkt sowie eine dortige Bäckereifiliale mussten den Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

