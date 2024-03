Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Langsame Fahrweise führt zu körperlichem Übergriff

Werdohl (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 40-Jähriger Altenaer die Höllmecke von Neuenrade nach Werdohl mit einem Roller. Aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit fuhr dieser langsam mittig auf dem Fahrstreifen. Darüber ärgerten sich eine hinter ihm fahrende 28-Jährige Smart Fahrerin sowie ihr 26-Jähriger Beifahrer aus Herscheid. Die 28-Jährige Herscheiderin fuhr dem Rollerfahrer zunächst dicht auf, überholte und bremste diesen nach Angaben des 40-Jährigen aus, wodurch es beinahe zum Verkehrsunfall kam. In der Inselstraße hielten beide Fahrzeugführer an. Der 26-Jährige Beifahrer stieg aus dem PKW aus, ging den Rollerfahrer an, nahm diesen in den Würgegriff und zog den Altenaer vom Roller und schließlich über die Straße. Der Roller fiel auf den Boden und wurde beschädigt. Als Zeugen hinzukamen, ließ der 26-Jährigen von seinem Kontrahenten ab. Der Herscheider gab den hinzugerufen Polizeibeamten gegenüber an, sich gewehrt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr. (zap)

