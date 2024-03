POL-MK: Fensterscheiben an Grundschule beschädigt

Halver (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Dienstag zwischen 11:15 Uhr und 15:30 Uhr die Fahrertür eines in der Jugendheimstraße geparkten Renault aufzuhebeln. Dir Tür wurde durch den Aufbruchsversuch beschädigt. Zeugen die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Halver unter der 02353 / 91990 in Verbindung zu setzen. (zap) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

