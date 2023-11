Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte Täter entwenden Tannenbaum

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie eine männliche Person in der Kirchheimer Straße einen Tannenbaum von einem Tannenbaumverkauf entwendete. Der Täter war in Begleitung einer weiblichen Person. Die Personen wären anschließend über die Otte-Fliesen-Straße in Richtung Kreuzerweg gelaufen. Dort verlor der Mitteiler den Sichtkontakt.

Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Fall Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Grünstadt.

