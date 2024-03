POL-MK: Versuchter PKW-Aufbruch

Altena (ots) - Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr meldeten mehrere Personen über den Notruf der Polizei eine Explosion im Bereich Altena Evingsen. Weiterhin gab es Hinweise über eine Rauchsäule im Bereich des Evangelischen Friedhofs in der Straße Zur Roleye. Die Beamten der Polizeiwache Altena und der Feuerwehr stellten auf einem Fußweg im südlichen Teil des Friedhofs Überreste eines Pappkartons fest, welche in ...

mehr