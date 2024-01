POL-PDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 50 (Baustellenbereich)

Kruft (ots) - Am Sonntag, 07.01.2024, kam es in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Reuschenley 30 in Kruft. Der/die Täter gelangen über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Wohnhaus. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar. Bei Hinweisen und verdächtigen Beobachtungen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Andernach. Rückfragen bitte an: ...

