POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der Andernacher Straße in Neuwied

Rheinbreitbach (ots) - Im Laufe des Samstags, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 00:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Appartementhaus im Maarweg ein. Der Mieter hatte die Wohnung gegen 11:00 Uhr verlassen und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen war. Bei einer näheren Nachschau stellte er auch eine Hebelmarke an der Haustüre des Wohnobjektes fest. Hinweise an die POlizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder ...

