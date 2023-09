Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht in Leutesdorf

Neuwied (ots)

Am 03.09.2023 teilte die Geschädigte (34) der Polizeiinspektion Neuwied mit, dass ihr Fahrzeug, ein Toyota beschädigt wurde. Das Fahrzeug der 34-Jährigen stand in dem Zeitraum des 02.09.2023 bis um 10:14 Uhr des darauffolgenden Tages auf dem Parkplatz gegenüber des Hotels Leyscher Hof. Dort stellte sie am Morgen des 03.09.2023 eine Beschädigung am Fahrzeug in Form von Kratzern im Bereich des hinteren linken Radkastens fest. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Es liegen aktu8ell keine weiteren Hinweise über einen Verursacher, daher sucht die Polizei nach Zeugen. Bei Hinweisen bitte melden an PI Neuwied

