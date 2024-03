Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Explosion am Evangelischen Friedhof

Altena (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr meldeten mehrere Personen über den Notruf der Polizei eine Explosion im Bereich Altena Evingsen. Weiterhin gab es Hinweise über eine Rauchsäule im Bereich des Evangelischen Friedhofs in der Straße Zur Roleye. Die Beamten der Polizeiwache Altena und der Feuerwehr stellten auf einem Fußweg im südlichen Teil des Friedhofs Überreste eines Pappkartons fest, welche in einem Radius von fünf Metern verteilt waren. Weiterhin wurde ein in der Nähe befindlicher Baum beschädigt. Zu weiteren Schäden kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Zeugen die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Altena unter der 02352 / 91990 in Verbindung zu setzen. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell