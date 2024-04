Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann in Freienohl nach Schlägerei verletzt

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Freienohl zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen gegen 00:30 Uhr mehrere unbekannte Männer einen 41jährigen Mann aus Meschede auf offener Straße an. Das Geschehen ereignete sich im Bereich der Hauptstraße / Abzweig Bergstraße. Das Opfer wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Informationen vor Ort ist davon auszugehen, dass es sich bei den unbekannten Tätern um drei Männer gehandelt haben muss. Zwei Personen sind nach der Tat in Richtung Bergstraße gelaufen. Ein weiterer Beschuldigter flüchtete über die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang Oeventrop. Hier soll es sich um eine männliche Person mit schwarzen, lockigen Haaren gehandelt haben. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Jacke mit weißen Ärmeln und der Rückenaufschrift "New York" bekleidet. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen "Gefährlicher Körperverletzung" und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell