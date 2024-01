POL-EN: Hattingen - Versuchter Diebstahl aus Garage in der Essener Straße

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 21.20 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Reihenhauses in der Barmer Straße drei männliche Personen in ihrem Garten, welche sich mit Taschenlampen der Terrassentür näherten. Als die Bewohner sich lautstark zu erkennen gaben, flüchteten die Täter durch mehrere Hecken und über angrenzende Felder. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber konnte einen der Täter im ...

