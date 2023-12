Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 21.40 Uhr, kam es in Hattingen im Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße/ Große Weilstraße zu einem Verkehrsunfall. Beide beteiligten Fahrzeuge befanden sich hintereinander auf der Großen Weilstraße vor einer rot zeigenden Ampel. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren eine vorausfahrende 25-jährige Dortmunderin mit ihrer Beifahrerin in einem Renault Twingo und eine hinter ihr befindliche 22-jährige Wittenerin mit einem Mini los. Durch ein Auffahren des hinteren Fahrzeuges auf das vorausfahrende Fahrzeug kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die 25-jährige Dortmunderin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

