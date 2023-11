POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Diebe?

Polizeipräsidium Hamm

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Dieben.

Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am Dienstag, 24.01.2023, gegen 16.20 Uhr, diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt.

Über die Videoüberwachungsanlage konnte eine Zeugin die Tatverdächtigen dabei beobachten, wie sie Ware aus den Verpackungen nahmen und anschließend in ihre Jackentaschen verstauten. Kurz vor Verlassen des Geschäftes wurden sie von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen.

In Folge dessen versuchten sich die beiden unbekannten Tatverdächtigen an der Mitarbeiterin vorbei zu drängen. Um sie an der Flucht zu hindern, hielt sie einen der Männer an seiner Umhängetasche fest. Daraufhin schlug der Tatverdächtige der Angestellten mit einem Hartschalenkoffer gegen ihre Schulter und den Oberarm.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/118872

