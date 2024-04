POL-HSK: Einbrecher und Kupferdiebe gesucht

Arnsberg (ots) - In der Nacht vom 18.04.2024 (Donnerstag) auf den 19.04.2024 (Freitag) versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 04:20 Uhr die Eingangstüren einer Bäckerei bzw. einer Metzgerei am Gutenbergplatz in Alt-Arnsberg aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht die Türen so weit zu öffnen, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die ...

