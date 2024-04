Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Das Hauptzollamt Augsburg informiert: Technische Störung an der Telefonanlage der Kraftfahrzeugsteuerstelle

Das Hauptzollamt Augsburg informiert: Aufgrund einer technischen Störung an der Telefonanlage in der Liegenschaft Augsburg, Schernecker Str. 5, ist eine telefonische Erreichbarkeit derzeit nicht gewährleistet. Betroffen sind insbesondere die Aufgabenbereiche der Kraftfahrzeugsteuerstelle und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Aktuell wird an der Problembehebung gearbeitet. In dringenden Fällen wird gebeten eine E-Mail an poststelle.hza-augsburg@zoll.bund.de zu senden.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

