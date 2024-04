HZA-A: Umfangreiche Durchsuchungsaktion in Verfahren wegen des Verdachts auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in der Verkehrssicherungsbranche

Augsburg/Donauwörth (ots) - Aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage ist das Hauptzollamt Augsburg am Dienstort Prinzregentenplatz 3 in Augsburg am 14. März zwischen 11:00 und 15:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Gleiches gilt für das Zollamt Göggingen, Depotstraße 8 in 86199 Augsburg und das Zollamt Donauwörth, Zusamweg 2A in 86609 Donauwörth. Eine ...

mehr