POL-BOR: Gronau - Buggy für Kind mit Behinderung entwendet

Reken (ots) - Tatort: Reken / Maria Veen, Lerchenweg; Tatzeit: 21.02.2024, zwischen 08.00 Uhr und 13.40 Uhr; Unbekannte wollten am Mittwoch in Maria Veen in ein Wohnhaus eindringen. Um in das Gebäude am Lerchenweg zu gelangen, hatten sie sich gewaltsam an einer Tür an der Rückseite zu schaffen gemacht. Das Vorhaben scheiterte. Abgespielt hat sich das Geschehen in dem Rekener Ortsteil zwischen 08.00 Uhr und 13.40 Uhr. ...

