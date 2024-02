Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Motorrad flüchtet vor Polizei in die Schweiz - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.02.2024, gegen 14:40 Uhr, ist in Küssaberg-Rheinheim ein Motorrad vor der Polizei in die Schweiz geflüchtet. Das mit zwei Personen besetzte Motorrad mit Schweizer Kontrollschild sollte am Ortseingang aus Richtung Kadelburg einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer gab jedoch Gas. Das Motorrad entkam über die Austraße und Zurzacher Straße in die Schweiz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, woran sich die Kantonspolizei, die Regionalpolizei und die Schweizer Grenzwache beteiligten, verlor sich die Spur des Motorrades in Zurzach/Schweiz. Das Kontrollschild konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen in der Schweiz dauern an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell