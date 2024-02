POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht beim Bürgerbüro - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 19.02.2024 und am Dienstag, 20.02.2024 wurden im Stadtgebiet von Weil am Rhein drei Fahrräder entwendet. Am Montag, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde ein schwarz / rotes Pedelec der Marke Pegasus entwendet. Es stand verschlossen im Unterbaselweg. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Am Dienstagmorgen, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde in ...

mehr