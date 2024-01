POL-PDWIL: Diebstahl eines Pakets

Daun (ots) - Am 29.01.2024 zwischen 17:55 Uhr und 19:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Wehrbüschhalle in Daun. Hier entwendete er aus der Mädchenumkleide ein Mobiltelefon aus einer dort aufgehangenen Jacke. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

