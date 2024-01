POL-PDWIL: Diebstahl aus Umkleidekabine

Wittlich (ots) - Am Montag, 29.01.2024 kam es gegen 18:40 Uhr in der Straße "Rommelsbach" in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Pichterberg kommender VW überholte in der Straße "Rommelsbach" trotz Gegenverkehr einen PKW vor sich. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste ein 24-jähriger VW Passat Fahrer, welcher aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Pichterberg unterwegs war, ...

mehr