POL-BOR: Bocholt-Mussum - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Am Busskolk / Mussumer Ringstraße / Raiffeisenring;

Unfallzeit: 21.02.2024, 12.15 Uhr;

Kollidiert sind am Mittwoch zwei Pkw in Bocholt-Mussum. Ein 58-jähriger Bocholter befuhr gegen 12.15 Uhr die untergeordnete Straße Am Busskolk in Richtung der Kreuzung mit der Mussumer Ringstraße und dem Raiffeisenring. Als der Bocholter diese geradeaus überqueren wollte, übersah er den von rechts kommenden Wagen eines 60-Jährigen, ebenfalls aus Bocholt. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, ebenso ein 22-Jähriger: Dieser hatte als Beifahrer im Auto des 58-Jährigen gesessen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus; der 60-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. (to)

