Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Rathausplatz;

Tatzeit: zwischen 20.02.2024, 17.45 Uhr, und 21.02.2024, 08.00 Uhr;

In einen grünen Kleinwagen eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Rhede. Der Toyota stand in einer Tiefgarage am Rathausplatz, als sich die Täter an ihm zu schaffen machten. Aus dem Innenraum entwendeten die Einbrecher Bargeld, verschiedene Schlüssel, eine Powerbank sowie einen Bluetooth-Lautsprecher. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell