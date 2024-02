Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schulwegunfall auf Weseler Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Weseler Straße / Windthorststraße;

Unfallzeit: 21.02.2024, 07.20 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Borken. Die Dreizehnjährige war gegen 07.20 Uhr auf dem Radweg der Weseler Straße stadteinwärts unterwegs, als ein Wagen vor ihr in die Windthorststraße abbog. Die Fahrerin, eine 43 Jahre alte Borkenerin, hatte zuvor die Weseler Straße ebenfalls stadteinwärts befahren und beim Abbiegen die Schülerin übersehen. Diese kollidierte mit dem querenden Auto und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

