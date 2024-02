POL-BOR: Rhede - Kofferraumklappe eingedrückt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Eschweg, Tatzeit: zwischen 16.02.2024, 16.00 Uhr, und 19.02.2024, 15.30 Uhr; In zwei Kellerabteile eingebrochen sind Unbekannte in Gronau. Zu den Taten kam es zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Eschweg. Die Täter erbeuteten ein Fahrrad sowie Musikinstrumente. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db) ...

