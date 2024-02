POL-BOR: Gronau - Kellereinbrüche am Eschweg

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Marktstraße und Fuistingstraße; Tatzeit: 20.02.2024, 11.30 Uhr und 12.20 Uhr; Taschendiebe haben in zwei Märkten in Ahaus zugegriffen. Zunächst in einem Discounter an der Fuistingstraße gegen 11.30 Uhr und eine Stunde später in der Innenstadt in einem Drogeriemarkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ...

