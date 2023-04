Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Wieder knapp 100 Kilogramm Wasserpfeifentabak in Shisha-Bars sichergestellt

Karlsruher Zöllner werden erneut fündig

Karlsruhe (ots)

Gestern stellten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe in zwei Shisha-Bars in Karlsruhe eine große Menge an unversteuertem Tabak sicher. Bereits Mitte April fanden die Karlsruher Zöllner in einer Bar in Rastatt über 100 Kilogramm unversteuerten Tabak.

Insgesamt wurden bei den gestrigen Maßnahmen in zwei Shisha-Bars insgesamt knapp 98 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak aufgefunden.

Noch vor Ort wurden gegen die Inhaber Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet und die Tabakwaren von den Beamten sichergestellt.

Der zu erwartende Steuerschaden beläuft sich auf über 4.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

