Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Von-Coevorden-Straße;

Unfallzeit: 15.02.2024, gegen 16.00 Uhr;

Am Donnerstag vergangener Woche kam es in Rhede zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt war ein circa 18 bis 25 Jahre alter Tretrollerfahrer. Der circa 1,68 Meter große Mann mit dunkelblondem Haar kollidierte gegen 16.00 Uhr auf der Von-Coevorden-Straße mit einem geparkten Wagen. Anschließend flüchtete der mit einer grau-schwarzen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidete Unbekannte mit seinem mit einer hölzernen Trittfläche und mit im Durchmesser 15 bis 20 Zentimeter großen Reifen ausgestatteten Gefährt. Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen, dass der Fahrer für weitere Unfälle in Rhede in Betracht kommt. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats in Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (db)

