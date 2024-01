POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (11.01.2024) brannte in der Wolframstraße ein Wohnmobil. Gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über einen Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das in Vollbrand stehende Wohnmobil schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Derzeit wird von einem technischen Defekt an dem ...

