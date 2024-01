Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrscheinkontrolleure mit Reizstoffsprühgerät angegangen - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (13.01.2024) besprühte ein bislang unbekannter Täter in einer Straßenbahn zwei Fahrkartenkontrolleure mit einem Reizstoffsprühgerät. Gegen 16.30 Uhr wurde ein bislang Unbekannter Täter an der Haltestelle Gärtnerstraße einer Fahrscheinkontrolle unterzogen. Nachdem der unbekannte Täter keinen Fahrschein vorweisen konnte, verlangten die Kontrolleure einen Ausweis. Daraufhin besprühte der Unbekannte die Kontrolleure mit einem Reizstoffsprühgerät und flüchtete aus der Straßenbahn in nördliche Richtung. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

