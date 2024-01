Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bedrohung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (11.01.2024), gegen 17.00 Uhr, bedrohte ein 23-jähriger Mann an einer Haltestelle in der Stenglinstraße mehrere Personen und bewarf diese mit einer Flasche. Von den Personen wurde niemand verletzt.

Im weiteren Verlauf stieg der Mann in eine Straßenbahn Richtung Innenstadt und belästigte hier mehrere Personen verbal. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann durch die verständigten Polizeibeamten in der Ulmer Straße kontrolliert werden. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Einsatzkräfte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und bittet Zeugen oder Personen, die von dem Mann belästigt wurden, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell