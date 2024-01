POL Schwaben Nord: Pannenhilfe geht schief

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Donnerstag (11.01.2024), im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 22.30 Uhr kam es im Stadtgebiet Augsburg und Umgebung zu einer Anrufwelle von sogenannten "falschen Polizeibeamten". Insgesamt wurden der Polizei Anrufe im mittleren zweistelligen Bereich gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde eine Frau in betrügerischer Absicht dazu gebracht, Geld vor einem Supermarkt in der ...

